Covid, nuovo picco di casi in Francia: 464.769 nelle ultime 24 ore

Ansa

La Francia ha registrato 464.769 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Tuttavia per il governo "ci sono motivi per essere ottimisti", ha spiegato il portavoce Gabriel Attal. "L'onda della Delta, la variante più pericolosa per la salute, è regredita", mentre le regioni in cui Omicron si è diffusa per prima registrano un "inizio di declino" della curva.