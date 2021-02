Covid, l'Ue valuta autorizzazione d'emergenza per accelerare sui vaccini

Ansa

La possibilità di concordare una "legislazione per un'autorizzazione d'emergenza a livello europeo per i vaccini anti-Covid, come quella che attualmente esiste a livello nazionale", sarà una delle proposte che il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, porterà al tavolo dei leader al Consiglio straordinario di giovedì e venerdì. Lo ha riferito il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Maros Sefcovic.