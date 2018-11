Corea del Nord, cancellato incontro con segretario di Stato Usa

L'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, ha fatto sapere che la Corea del Nord ha cancellato l'incontro previsto questa settimana fra il segretario di Stato Mike Pompeo e un funzionario di alto livello di Pyongyang. Si tratta in realtà di un posticipo solo "perché non erano pronti": un faccia a faccia fra i leader dei due paesi, il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, resta in programma per il prossimo anno.