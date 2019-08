Conte al presidente egiziano Sisi: "Servono risultati sul caso Regeni"

"La determinazione del governo italiano, interprete dell'opinione pubblica, a chiedere effettivi risultati dalle indagini sul caso Regeni", è stata ribadita dal premier Giuseppe Conte al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, a margine del G7 in Francia. "Tale determinazione - ha proseguito Conte - non verrà meno anche da parte dei prossimi governi". "Proseguiremo gli sforzi per scoprire i colpevoli", ha assicurato Al Sisi.