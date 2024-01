Budapest: "Ilaria Salis accusata di reati gravi, prese misure adeguate | L'attacco per rovinare i rapporti con l'Italia"

Ilaria Salis trattata in modo disumano? "Proprio no"

Kovacs, respingendole le accuse di "media di sinistra e organizzazioni per i diritti umani", ha negato che Ilaria Salis sia trattata in modo "disumano". "Disumano? Proprio no. Presa sul serio per la gravità del crimine di cui è accusata? Più probabilmente", ha scritto il portavoce definendo il legale ungherese di Salis, Gyorgy Magyar, come "un avvocato apertamente di sinistra".