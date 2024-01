Caso Salis, la Lega: "Nel 2017 assaltò nostro gazebo a Monza" | Elly Schlein: "Il Carroccio le mette altre catene, è Medioevo"

Infatti la Lega, pur riconoscendo che le immagini della giovane incatenata in Ungheria "sono scioccanti", sottolinea che la Salis è finita a processo per l'assalto a un "gazebo del Carroccio il 18 febbraio 2017 a Monza". Un caso per il quale il legale della giovane chiarisce che la sua assistita "è stata assolta per non aver commesso il fatto". Ed Elly Schlein attacca i leghisti: "Mettono altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis" in una "nostalgia di Medioevo".

Lega: "Nel 2017 aggredì nostro gazebo a Monza" La Lega ricorda quell'assalto da parte di decine di violenti dei centri sociali, e le due ragazze presenti attaccate con insulti e sputi da un nutrito gruppo di facinorosi. Per quei fatti Ilaria Salis è finita a processo, riconosciuta dalle militanti della Lega. Le sue vicissitudini - si legge in una nota - offrono l'opportunità di ribadire che il legittimo esercizio del dissenso non può mai sfociare in episodi di violenza, soprattutto come quelli messi in atto contro giovani indifese aggredite da un branco come successo a Monza".

Schlein: "La Lega ha già deciso la colpevolezza" Alle parole della Lega risponde la leader Dem. "La Lega anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato, ancora prima che sia pronunciata sentenza ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie di Ilaria Salis richiamando accuse su cui è già stata assolta. In questa nostalgia di Medioevo dove sparisce la presunzione di innocenza Salvini - rimarca Elly Schlein - fa affermazioni di un paternalismo insopportabile, ma se sostiene che chi è accusato di lesioni non possa fare la maestra viene da chiedergli come possa, chi è accusato di sequestro di persona, fare il ministro".

Legale Salis: "Assalto al gazebo della Lega? Fu assolta" "Ilaria Salis è stata assolta dall'accusa di aver partecipato a un'aggressione al gazebo della Lega a Monza nel 2017 per non aver commesso il fatto". Lo assicura l'avvocato Eugenio Losco, legale della 39ennne detenuta in Ungheria. "Ilaria Salis - precisa - aveva soltanto partecipato a un corteo dove stata identificata dalla Digos in un video finito poi agli atti di indagine. È comunque finita sotto processo ma al termine dell'istruttoria la stessa pubblica accusa ha chiesto la sua assoluzione per non aver commesso il fatto. Nelle motivazioni della sentenza - sottolinea ancora il legale - il giudice ha precisato che dagli elementi acquisiti emerge che Ilaria Salis abbia soltanto preso parte al corteo, senza aver ricoperto nessun ruolo nell'assalto al gazebo della Lega e senza neppure aver istigato altre persone".



"La Lega era parte offesa e si poteva costituire in giudizio come parte civile ma non lo ha fatto. È stato lo stesso pm a chiedere l'assoluzione e quindi non ha fatto appello quando il giudice ha assolto tutti gli imputati, compresa Ilaria Salis". "Oltre alle due militanti - prosegue l'avvocato Losco - testimoniò anche Federico Arena, segretario della Lega di Monza, e quindi il processo era ampiamente noto alla Lega, che comunque non si costituì parte civile".