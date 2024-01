Ilaria Salis in catene in tribunale, il padre: "Io non mi fermo, mia figlia deve essere tirata fuori da quel posto"

Tajani: "Stavolta si è ecceduto, sono state violate le norme Ue. Gli avvocati chiedano i domiciliari". Roberto Salis: "Le immagini parlano chiaro. Non è civile celebrare un processo equo in queste condizioni"

E' amareggiato ma determinato il padre di Ilaria Salis, Roberto , dopo aver visto la giovane portata in aula di giustizia, legata mani e piedi, accanto a due agenti incappucciati. "Le immagini parlano chiaro. Ilaria deve ritornare in Italia", attacca. E interviene di nuovo anche Tajani: "Questa volta si è ecceduto, è violazione delle norme comunitarie. Vanno chiesti i domiciliari".

"Un duro colpo vedere mia figlia Ilaria trascinata in tribunale in catene . Bisogna tirarla fuori da quel carcere a Budapest".

"Mia figlia deve essere portata via" "Sapevo che sarebbe stato emotivamente molto difficile, per me e mia moglie, vederla in catene in tribunale - racconta Roberto Salis al "Corriere della Sera" -. Di fronte a questo, certo, non mi fermo, anzi, mi sento sempre più motivato a tirarla fuori di lì".

Tajani: "Violazione delle norme comunitarie" Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parole dure per il trattamento riservato all'insegnante a Budapest e dice, in un'intervista a Radio Anch'io: "Questa volta mi sembra che si sia ecceduto. Questa è violazione delle norme comunitarie e non è in sintonia con la nostra civiltà giuridica. Gli avvocati devono chiedere gli arresti domiciliari in Italia". Il vicepremier precisa inoltre che anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha incontrato il padre di Ilaria e sta seguendo da vicino il caso.

L'incontro con Ilaria Il padre è riuscito a vedere sua figlia per la prima volta da un anno, "senza un vetro divisorio in mezzo a noi". "E' entrata a testa alta, con il sorriso - dice -. Il processo? Lei dice di essere innocente e assicura che lo dimostrerà in aula. Ma il punto è un altro: bisogna tirarla fuori da lì". Inaccettabili, insiste, le condizioni in cui viene detenuta, privata dei diritti fondamentali di una cittadina italiana, in un Paese europeo.

"Non è civile" "Non è civile - attacca - celebrare un processo equo in queste condizioni. Mi sarei aspettato una indignazione trasversale. Invece mi tocca leggere ancora certi titoli che la definiscono 'l'anarchica'. Mia figlia ha preso le distanze da certe posizioni da tempo. Lei è un'antifascista. Punto".