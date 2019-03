Brexit, Tusk: "Fino al 12 aprile restano aperti tutti gli scenari"

Fino al 12 aprile, termine entro il quale Londra dovrà indicare come comportarsi con le Europee in caso di un no all'accordo sulla Brexit, tutti gli scenari restano aperti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in conferenza stampa al termine della prima giornata del summit europeo. "Londra - ha spiegato - avrà ancora la possibilità di un accordo, di una Brexit senza intesa, di una lunga estensione, o di revocare l'uscita".