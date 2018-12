Brexit, sondaggio: "Per 52% britannici si dovrebbe rimanere in Ue"

La maggioranza dei britannici ora pensa che il Paese dovrebbe rimanere all'interno dell'Unione europea, secondo un nuovo sondaggio pubblicato a pochi giorni dal cruciale voto, in Parlamento, sull'accordo sulla Brexit tra Ue e Gb. Lo riferiscono alcuni media locali. Il sondaggio ha inoltre rivelato che quasi la metà delle persone ritiene che l'intesa raggiunta da Theresa May rappresenti un "cattivo affare" per la Gran Bretagna.