Brexit, Sassoli: "Nelle proposte Gb nessuna base per un'intesa Ue"

Le proposte britanniche sulla Brexit "non costituiscono neanche in minima misura una base per un accordo che il Parlamento europeo possa approvare". Lo afferma il presidente dell'assemblea David Sassoli in un'intervista a Der Spiegel, precisando che le proposte vengono esaminate con molta attenzione. "Purtroppo però - spiega - il risultato di questa prima valutazione non è molto positivo".