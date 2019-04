Brexit, Parlamento europeo: con proroga "lunga" Gb dovrà votare

Nel caso in cui il Consiglio Europeo straordinario di oggi dovesse concedere a Londra una proroga lunga della Brexit, la Gran Bretagna "sarà obbligata" a partecipare alle elezioni europee. E' la posizione assunta dalla conferenza dei presidenti dell'Europarlamento, secondo la quale "in ogni caso" l'accordo dello scorso novembre "non dovrà essere riaperto". Il Pe sottolinea che May "non può presentarsi oggi al Consiglio a mani vuote".