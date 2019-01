Brexit, ministro Gb: niente intesa? Rischio c'è,ci stiamo preparando

"L'accordo firmato da Gb e Ue è l'unico modo per mitigare il rischio di no deal. Stiamo lavorando tutti duramente per scongiurare questa ipotesi, ma sarà molto dura, se l'Ue non ci viene incontro sulla questione del backstop in Irlanda. Per questo ci stiamo preparando: è una questione di responsabilità". Lo dice Stephen Barclay, nuovo ministro della Brexit di Theresa May, a dieci giorni dal voto alla Camera dei comuni sull'accordo sulla Brexit.