Brexit, May: "Transizione potrebbe essere più lunga"

"Negoziamo per concludere il periodo di attuazione della futura relazione con l'Ue entro la fine di dicembre 2020". Lo ha detto il primo ministro inglese, Theresa May, al termine del vertice Ue a Bruxelles. Il premier non chiude al possibile prolungamento della transizione: "Adesso è emersa l'idea che un'opzione per estendere il periodo di transizione possa essere un'ulteriore soluzione alla questione del backstop in Irlanda del Nord", ha aggiunto.