Brexit, Juncker preme su accordo: "Senza intesa pesanti conseguenze"

"Sulla Brexit vogliamo un accordo e chi pensa che un no deal sia la soluzione migliore non si rende conto delle conseguenze". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker alla Plenaria a Strasburgo. "Sulle frontiere in Irlanda ci atteniamo alle posizioni che abbiamo presentato molte volte: l'Irlanda per prima", ha aggiunto Juncker.