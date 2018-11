Belgio, sequestrate alcune opere di Banksy in mostra a Bruxelles

Alcune opere di Banksy esposte in Belgio sono state sequestrate perché pare che non fossero assicurate. Lo riferisce la Bbc spiegando che si tratta di quadri del valore di 15 milioni di euro in mostra nello spazio vuoto di un supermercato a Bruxelles. L'ex agente dell'artista di strada, Steve Lazarides, che aveva curato al raccolta, ha affermato che la mostra era illegale, mentre l'azienda tedesca committente ha assicurato di avere tutti i permessi.