Afghanistan, cittadino americano sequestrato a Kabul

Un cittadino americano è stato sequestrato all'alba a Kabul. Lo riferiscono i media locali, precisando che l'uomo è impegnato in Afghanistan in un progetto del ministero dell'Agricoltura finanziato dalla Banca Mondiale. Un'alta fonte governativa, che non ha voluto fornire l'identità del rapito, ha affermato che un commando di sconosciuti ha catturato lo statunitense nel quartiere di Karte Char. Finora nessun gruppo ha rivendicato il sequestro.