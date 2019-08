I consigli di Mastergame 16 agosto 2019 11:05 Wolfenstein: Youngblood, venti strategie essenziali per sterminare i nazisti Andare a caccia delle forze di Hitler? Sì, ma con criterio. Ecco le nostre dritte per procedere nel modo migliore in questo nuovo capitolo di Wolfenstein

È da poco arrivato nei negozi l’ultimo capitolo della serie Wolfenstein, che vi permetterà di sparare ai nazisti vestendo i panni di Jess o Soph Blazkowicz, le due figlie dell'ammazza-nazisti per eccellenza, William B.J. Blazkowicz.



Oltre alla modalità giocatore singolo, in Wolfenstein Youngblood è possibile affrontare la campagna anche assieme a un altro giocatore. Abbiamo raccolto per voi venti preziose dritte che vi aiuteranno a portare a termine le vostre missioni nel migliore dei modi.

- Il gioco necessita di una connessione a internet e potrebbe escludervi dalla partita in caso di problemi alla rete, anche in single-player;



- Se avete selezionato l’abilità Occultamento a inizio gioco, puntate ad acquisire Distruzione appena potrete. Vi servirà per poter ottenere tutti i collezionabili;



- Aprite ogni armadietto: dentro potrete trovarci armatura, munizioni e cure;



- Prima di iniziare a giocare, passate sempre da Abby alle catacombe per essere sicuri di aver accettato tutte le Sfide;



- Utilizzate la mappa: se un’area è di colore grigio scuro, significa che non ci siete ancora stati;



- Potete rompere le finestre di vetro e aprire le porte sprangate per trovare nuovi punti di accesso e/o collezionabili;



- Abbattere nemici con un’arma farà aumentare il vostro grado di maestria con essa e, di conseguenza, il livello. A seconda del vostro stile di gioco, potreste concentrarvi su un singolo equipaggiamento oppure cercare di mantenere tutte le vostre armi allo stesso grado;



- Uccidete gli ufficiali di alto grado per impedire ad altri nemici di arrivare;



- Non fermatevi troppo in un posto solo per eliminare i nemici rimanenti: avanzando potreste imbattervi in delle torrette, utilizzabili per liberare la strada dai vostri avversari;



- Date sempre un’occhiata anche in alto: condotti dell’aria o finestre aperte possono portare a nuovi percorsi o ricompense;