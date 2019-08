Dota Underlords, Auto Chess e Teamfight Tactics: le strategie per dominare

GESTIONE DEGLI OGGETTI E DELLA MAPPAOgni cinque turni, a partire dal decimo, ve la dovrete vedere con un’ondata di nemici controllati dall’IA - una sorta di test per verificare se la vostra squadra è abbastanza forte per proseguire. Se non riusciste ad avere la meglio contro questi avversari, potrebbe esserci qualcosa che non va nella vostra formazione.



A fine round otterrete nuovi oggetti e, a seconda della modalità di gioco, potrete assegnarli ai vostri eroi. Sapere quale oggetto dare a chi può essere difficile all’inizio, ma una corretta combinazione può essere devastante.



Un’altra cosa da tenere bene a mente è il posizionamento delle unità sulla plancia di gioco. Yasuo (Teamfight Tactics) funziona bene solo se comincia il round senza unità adiacenti - così facendo ottiene uno scudo bonus. Drow Ranger invece dà il suo meglio quando è circondato da altri eroi e diventa invece quasi inutile nel caso contrario. Gli Assassini scatteranno verso le vostre retrovie per fare a pezzi la vostra squadra, quindi dovrete schierare le unità in modo da proteggere i componenti più fragili.



Il posizionamento è probabilmente il fattore più difficile da gestire inizialmente in un Auto Battler, dal momento che non è spiegato in maniera chiara e precisa. Utilizzate un po’ del vostro tempo per sperimentare e capire come disporre le unità sul campo di battaglia - non è raro vincere un round (o persino una partita) semplicemente scambiando di posto due eroi sulla plancia, ed è altrettanto semplice perdere per non averli spostati al momento giusto.