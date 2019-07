Crash Team Racing Nitro-Fueled: come attivare i trucchi

La scorsa settimana vi abbiamo dato qualche consiglio (che trovate qui) su come affrontare in maniera “normale” le sfide di Crash Team Racing Nitro-Fueled, la versione rimasterizzata e rinnovata dell’ormai classico gioco di kart di Crash Bandicoot. Stavolta tocca a qualcosa di meno… convenzionale: i trucchi! Per inserire questi codici dovrete trovarvi nel menu principale. Per cominciare, tenete premuti i due tasti dorsali superiori (L1 e R1 su PlayStation 4, LB e RB su Xbox One, L e R su Nintendo Switch) e quindi inserite i comandi che trovate qui sotto: eseguendo la procedura correttamente sentirete un suono di conferma.