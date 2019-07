Crash Team Racing: Nitro-Fueled, i consigli per partire alla grande

Ottenere più in fretta le armi dalle casse "?"

Rompendo una cassa di legno col punto interrogativo si avvia una sorta di slot-machine in cima allo schermo che determinerà quale potenziamento vi spetta. Potete premere il tasto Fuoco per saltare questo processo e ottenere immediatamente l’arma. È molto utile, specialmente in casi di necessità estrema (come quando siete inseguiti da un missile a ricerca nemico e avete bisogno di qualcosa per difendervi).



Raccogliete 10 frutti Wumpa per potenziare le vostre armi

Come in Mario Kart, anche in Crash Team Racing sono sparsi nelle mappe oggetti in grado di darvi dei bonus - ammesso che riusciate a tenerne stretti 10. In questo caso si tratta dei frutti Wumpa e, oltre ad aumentare la velocità del vostro kart, potenzieranno anche i vostri strumenti: quando si attiverà comparirà un alone giallo dietro al contatore dei Frutti Wumpa e allo slot delle armi.



In questo stato, sia i vostri strumenti difensivi che quelli offensivi risulteranno potenziati. I missili a ricerca voleranno più velocemente, le bombe provocheranno esplosioni più devastanti, gli scudi non si esauriranno da soli dopo un certo tempo, le casse esplosive salteranno in aria solo toccandole e i globi colpiranno tutti i nemici davanti a voi. Altri strumenti invece avranno la durata prolungata, quindi cercate di tenere sempre con voi i 10 frutti Wumpa!



Come liberarsi delle casse di TNT

Se vi imbattete in una cassa esplosiva rossa, questa si posizionerà sulla vostra testa e attiverà un conto alla rovescia. Quando questo accade, cominciate a premere uno dei tasti dorsali superiori per saltellare. Al quinto salto, la TNT schizzerà via dalla vostra testa e esploderà lontano da voi (a meno che non rimaniate fermi!).



Come eseguire una partenza rapida

Come ogni gioco di kart che si rispetti, anche Crash Team Racing ha una meccanica che permette di ottenere un piccolo turbo a inizio gara. Se alla partenza tenete premuto l’acceleratore potrete notare come il fumo di scarico del vostro mezzo diventi via via più scuro. Se sarà nero al segnale d’inizio riceverete una buona accelerazione.



È un buon inizio, ma si può migliorare. In fondo a destra sullo schermo c’è una barra, normalmente riservata ai bonus delle derapate. All’inizio di una gara, premete l’acceleratore per farlo riempire gradualmente: se quando le luci diventeranno verdi l’indicatore sarà pieno, riceverete la massima spinta iniziale possibile!



Posizionate le casse TNT e le Pozioni in maniera strategica

Le due armi di cui sopra sono sicuramente le più tattiche di tutto l’arsenale di Crash Team Racing e dovreste utilizzarle con criterio. Cercate di posizionarle nei punti in cui è probabile che i vostri avversari transitino spesso. Una posizione piuttosto interessante, per esempio, è nelle traiettorie di salto: le casse e le pozioni rimangono infatti sospese a mezz’aria.



In alternativa, tra i posti migliori in cui lasciare un regalino ci sono gli ingressi delle scorciatoie, perché renderanno più difficile ai vostri avversari approfittarne e questo vi potrebbe regalare un grandissimo vantaggio. Oppure, se siete davvero perfidi, potete lasciare le casse TNT o le pozioni subito dopo una cassa "?" - mentre le prime comunque rimarranno visibili, le altre saranno ben più difficili da scovare!



Difendersi dal fuoco nemico

I vostri avversari non vi staranno certo a guardare senza far niente, mentre lanciate contro di loro tonnellate di materiale esplosivo. Mentre siete in prima posizione, riceverete molto più facilmente oggetti difensivi dalle casse "?".



Le casse TNT e le pozioni possono essere utilizzate, con il giusto tempismo, per contrastare un missile a ricerca. Per la sfera Warp invece dovrete utilizzare uno scudo verde o, naturalmente, la maschera di Aku-Aku o Uka-Uka.