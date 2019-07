Harry Potter: Wizards Unite, i consigli per scegliere la professione giusta

In Harry Potter: Wizards Unite è possibile scegliere fra tre professioni: Auror , Professore e Magizoologo . Ognuna di queste dà accesso a determinate abilità ed è possibile cambiare la propria scelta in ogni momento. - Auror : Specializzato in magie offensive, molto efficace contro le Forze Oscure; - Magizoologo : Se la cava molto bene con le risorse ed è un ottimo curatore. Ottima scelta se si affrontano delle Bestie; - Professore : Un mix bilanciato delle altre due, che dà il suo meglio contro le Curiosità. Una volta scelta la professione (le sbloccherete una volta raggiunto il livello 6) potrete accumulare punti esperienza per farla salire di grado. È una buona idea scegliere una classe in grado di lavorare in sinergia con quelle dei vostri amici, così da completare le sfide più facilmente.

COME SALIRE DI LIVELLO IN UNA PROFESSIONEPer scalare l’albero delle abilità e completare le lezioni occorrerà utilizzare le Pergamene e i Libri ottenuti come ricompense in gioco - in particolare trovando gli Smarriti e salendo di grado nelle varie voci del Registro.



Si possono risparmiare risorse aumentando di livello ogni abilità una sola volta (ovvero senza portarle al grado massimo fin da subito) per poi avanzare al gradino successivo dell’albero abilità, così da avere accesso più rapidamente a un buon numero di capacità.



Statistiche



Nella pagina di ogni Professione è possibile dare un’occhiata alle statistiche, che vi daranno un’idea della progressione del vostro personaggio.



Resistenza

Questo valore rappresenta la vostra salute durante uno scontro.



Potenza

Indica il valore di danno dei vostri attacchi in combattimento.



Potenza Protego

Indica l’efficacia dell’incantesimo difensivo Protego in combattimento.



Precisione

Aumenta la probabilità di infliggere Colpi Critici.



Potenza Critica

Indica la forza dei vostri Colpi Critici.



Potenza Competenza

Può aumentare il vostro potere contro determinati nemici.



Difesa Debolezza

Vi conferisce maggiore difesa contro tipi di nemici ai quali siete maggiormente vulnerabili.



Difesa

Il vostro valore di difesa.



Superamento difese

Indica la capacità di sorpassare le difese nemiche in combattimento.



Precisione

Un valore più alto vi garantisce maggiori probabilità di andare a segno con i vostri attacchi.



Concentrazione massima

Il valore massimo di Concentrazione che potrete spendere durante le sfide di magia.



Concentrazione iniziale

Il vostro valore iniziale di Concentrazione per le sfide di magia.