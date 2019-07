Videogiochi: come vincere a Dota Underlords, Teamfight Tactics e Auto Chess

COME SI GIOCA?Le basi sono semplici: all’inizio della partita si sceglie un eroe e lo si piazza sulla mappa, lasciando poi a lui le redini della battaglia. Se si vince lo scontro si riceve una certa quantità d’oro extra, che non fa mai male. Se si perde, si dice addio a una porzione di vita. Ci sono altri sette giocatori nella partita e ognuno ha i suoi eroi a disposizione, la sua plancia di gioco e i suoi punti vita. L’ultima squadra a rimanere in piedi sarà la vincitrice.



C’è però un inconveniente, che è poi alla base di ciò che rende gli Auto Battler interessanti. Gli eroi che si selezionano per la propria squadra vanno presi da un gruppo di unità scelte casualmente dal gioco. Non c’è alcuna garanzia di ottenerne una in particolare. Come se non bastasse, tutti e otto i giocatori pescano dallo stesso pool di eroi. Per utilizzare Dota Underlords come esempio: se sia voi che i vostri avversari foste interessati a mettere le mani sulla Drow Ranger, le probabilità di rimanere a bocca asciutta sarebbero piuttosto alte.



Inoltre potreste non aver bisogno di una sola Drow Ranger. Potete infatti combinarne tre per ottenere una variante a due stelle, di maggiore potenza. Combinate poi tre di queste tra loro per mettere le mani su un esemplare a tre stelle. Quindi, ammesso che questo possa fare al caso vostro in una data partita, potreste volere nove Drow Ranger.



Una singola unità, per quanto forte, non vi farà vincere la partita. È necessario schierare al suo fianco dei degni compagni, e scegliere quali non è affatto semplice. È un Cacciatore, quindi se riuscite a mettere le mani su altri due Cacciatori tutti e tre riceveranno dei bonus di classe. In più è un Non Morto, quindi affiancandola a un altro Non Morto otterrà un bonus dato dalla sinergia di razza. È inoltre dotato di una passiva che aumenta la velocità di attacco a tutte le unità adiacenti, quindi per dei risultati ottimali andrebbe circondata di pezzi in grado di sparare a distanza.



Si tratta solo di uno delle decine di eroi che potreste scegliere per la vostra squadra. Per ognuno di loro occorre fare tutte le considerazioni del caso, preparandosi a qualche compromesso. Tidehunter vi potrebbe aiutare a ottenere la sinergia di classe, ma non attacca dalle retrovie e non godrebbe quindi del bonus passivo del Ranger. Shadow Shaman al contrario potrebbe stare al suo fianco, ma in quanto Sciamano e Troll non contribuirebbe in alcun modo al raggiungimento dei bonus.