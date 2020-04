Final Fantasy 7 Remake: 18 dritte per il vostro ritorno a Midgar!

In questa breve guida di Final Fantasy 7 Remake , il rifacimento del leggendario gioco di ruolo di Square Enix disponibile su PS4 a ventitré anni dall'uscita dell'originale, abbiamo raccolto una serie di dritte riguardanti aspetti del sistema di gioco che non vengono spiegati chiaramente nel corso della partita, così da rendere la vostra esperienza a Midgar ancora più piacevole.

Le schivate non hanno molti frame di invincibilità (per non dire che non ne hanno affatto). Cosa comporta? Semplice: non potete schivare attraversando l’attacco nemico senza prendere danno. Combinare corsa e schivata (per togliersi dalle traiettorie) può essere più efficace, ma provate anche a fare più affidamento sulla parata.

Potete assegnare le abilità ai comandi rapidi in Impostazioni di battaglia, se volete evitare di navigare fra troppi menu durante gli scontri. Tenete presente però che questo sistema può essere meno preciso per quanto riguarda la scelta del bersaglio!

I personaggi eseguono le abilità subito dopo la scelta del bersaglio, ma possono andare a vuoto se il nemico è fuori dal raggio d’azione, se schiva, o se qualcun altro si mette in mezzo e blocca l’attacco. L’esecuzione può anche essere interrotta, se il membro del party viene colpito! In altre parole, non è certo che le abilità vadano a segno, quindi usatele con cautela per non sprecare la vostra ATB.

Utilizzare un oggetto alla volta è lento e noioso! Tenete premuto L1 mentre lo utilizzate per rimanere nel menu e ripetere l’operazione. Questo metodo è particolarmente utile se dovete recuperare un bel po’ di vita tra un combattimento e l’altro.

Non esiste l’arma perfetta: ognuna è pensata per uno scopo diverso. Per esempio, la Hardedge di Cloud è perfetta per gli attacchi fisici. Scegliete il vostro equipaggiamento in base allo stile di gioco che preferite e alla composizione della squadra.

Ogni volta che salite di livello, le vostre armi ricevono i PE necessari all’aumento di grado. In altre parole, non dovete per forza utilizzarle per ricevere PE, e le nuove armi ricevono retroattivamente PE quando finiscono nel vostro inventario. Ricordatevi solo di potenziarle ogni volta che potete!

Se notate una missione segnalata da un indicatore verde sulla mappa, si tratta di una secondaria. Sebbene non siano appunto obbligatorie, vi consigliamo di completarle per ottenere nuovi oggetti – come, ad esempio, accessori.

L'ordine prima di tutto: premete L2 per alternare mini-mappa, bussola o per nascondere tutto.

Vi capiterà di imbattervi in percorsi bloccati, o in oggetti al di fuori della vostra portata. Questi obiettivi vengono aggiunti alla categoria “scoperte” e segnalati in viola sulla mappa. La maggior parte di essi sono opzionali, ma cercate di risolverli per ottenere premi utili!

Nel Capitolo 3, Chadley darà al gruppo la materia Analisi, che permette di conoscere le tattiche e le debolezze del nemico. Una volta utilizzata questa abilità una volta, basterà premere il touchpad del DualShock, in battaglia, per avere accesso di nuovo alle informazioni in questione.

Vale la pena esplorare ogni angolo della mappa per trovare forzieri nascosti, o per distruggere le casse Shinra. Alcuni di questi contenitori possono farvi avere accessori o armi impossibili da trovare altrove!

Le casse Shinra vi permettono di rifornirvi di oggetti preziosi, come pozioni o etere, ma tenete presente che il loro contenuto è determinato casualmente: potreste trovare una semplice pozione nella cassa dove un vostro amico trova una piuma di fenice!

Le Medaglie Moguri possono essere scovate in alcuni forzieri ben precisi, oppure trovate casualmente in casse Shinra. Trovano un utilizzo concreto nel capitolo otto, con un mercante specializzato che vende, tra le altre cose, dei libri utilizzabili per far ottenere dei punti abilità ai personaggi.

Non vendete le Materia in eccesso, a meno che non possiate facilmente acquistarle di nuovo in un negozio. Sono oggetti rari, e a volte può far comodo equipaggiare più personaggi con le stesse Materia (come quando un boss è debole a un particolare elemento e volete dare a tutti i membri del gruppo le armi giuste per combatterlo).

Non dovete utilizzare le Materie per fargli accumulare PA e perfezionarle: è sufficiente che siano equipaggiate da un personaggio attivo.

Chadley spunterà fuori nelle parti più rilevanti della città man mano che procedete, quindi avrete diverse opportunità per ottenere nuove Materie e altri oggetti rilevanti.

I Rapporti di battaglia possono essere completati prima ancora di visualizzarli. Combattendo i vari nemici con diversi approcci potreste avere automaticamente accesso a nuovi tipi di Materie, al successivo incontro con Chadley.

Se non avete trovato tutte le armi o portato al massimo grado tutte le vostre Materie alla fine del gioco, non preoccupatevi: avrete la possibilità di tornare a uno dei capitoli già giocati, dopo i titoli di coda!

