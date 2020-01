Splatoon fa gli auguri di buon 2020 con uno strano SOS, nuovo capitolo in vista?

Il 2020 di Nintendo si è aperto con un messaggio d'auguri molto particolare sull'account Twitter ufficiale di Splatoon, la colorata serie sparatutto per Switch: in un post per celebrare il nuovo anno, la casa di Kyoto ha pubblicato un'immagine che include alcuni indizi sul possibile sequel. Come potete vedere dalla foto in basso, il messaggio pubblicato dall'account giapponese di Splatoon recita un tradizionale "Have a great 2020", ma è il riflesso a catturare l'attenzione.