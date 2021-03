Monopoly al fianco delle piccole e medie imprese in un’iniziativa benefica

Non solo videogiochi. La realtà quotidiana di quest’anno in lockdown non è trascorsa solo davanti a schermi e console, ma anche intorno al tavolo di una famiglia intenta a cimentarsi nelle classiche sfide dei “giochi di società”, primo fra tutti l’intramontabile Monopoly . Con l’operazione Doppia Probabilità , il simulatore imprenditoriale mira non solo a premiare gli appassionati con buoni digitali d’acquisto e spesa, ma mette in palio premi fino a 15mila euro per le piccole e medie imprese .

Beneficiari dell’iniziativa, partita il 5 marzo con termine fissato al 30 di aprile, comprenderà tutti coloro che avranno acquistato un’edizione del gioco da tavolo. Seguendo le indicazioni riportate sul sito, gli acquirenti potranno subito scoprire se hanno vinto uno dei premi in palio, che consistono in bonus d’acquisto il cui valore varia dai 50 ai 500 euro, con i quali potranno fare shopping nei negozi e presso le attività commerciali di preferenza (ristoranti, trasporti, servizi per la persona, abbigliamento, alimentari, negozi di giocattoli, librerie ecc.).

Tutto ciò con l’intento di andare ad aiutare i commercianti nella ripartenza dopo questo terribile periodo di difficoltà. Ma Monopoly ha deciso di non fermarsi qui. Tutti coloro che non hanno vinto nessuno dei premi dedicati, potranno partecipare ad un’estrazione finale con cui verrà assegnato un premio di 5mila euro che il fortunato estratto potrà donare all’attività commerciale del cuore e potrà essere utilizzata per interventi come la ristrutturazione dei locali o qualsiasi altra attività come l’acquisto di attrezzature o materie prime nonché il saldo delle utenze.

Inoltre, in collaborazione con Criptalia, piattaforma digitale che che eroga finanziamenti alle piccole e medie imprese, Monopoly ha indetto un’ulteriore gara di beneficenza rivolta specificatamente ai commercianti. Piccole e medie imprese potranno infatti registrarsi sul sito, raccontare la propria esperienza e sperare di essere sorteggiate tra le due attività a cui sarà destinato un premio di 5mila euro ciascuno.

Tutto questo con la speranza di aiutare un settore gravemente colpito dalla pandemia e così importante nella realtà del nostro paese e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di gesti di solidarietà come questo.

