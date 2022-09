Da Sarah Kerrigan a Elisabetta II, le regine più famose dei videogiochi

Tgcom24 e Mastergame hanno selezionato le regine più famose dei videogiochi, incluse quelle che, volenti o nolenti, sono riuscite a influenzare l’industria passando dal mondo reale a quello virtuale.

IGN

SARAH KERRIGAN

StarCraft

Sarah Louise Kerrigan

viene apparentemente uccisa da un’orda di truppe Zerg

ibrido tra le due razze

- Tra i personaggi più famosi creati da Blizzard per la sua serie di strategia sci-fic’è certamente, soldato appartenente al gruppo Fantasma che, in seguito all’abbandono da parte dei suoi stessi alleati,. In gran segreto, però, questo gruppo di alieni sceglie di riprogrammare il suo codice genetico, trasformandola una sorta di

Dopo aver guidato come comandante in seconda delle forze Zerg sotto il controllo dell’Unica Mente,

Sarah diventa così la Regina delle Lame

Arcturus Mengsk

sua ascensione che la rende un individuo fatto di pura luce

, una forza inarrestabile che, dopo aver creato una propria genia di Zerg, alimenta il suo odio per il suo vecchio alleatocon una condotta estremamente aggressiva, alle volte persino sadica, che alterna a strategie più fredde e calcolatrice che sembrano quasi rievocare alla mente le sue vecchie tattiche militari. Il suo personaggio cambia continuamente nel corso della saga, fino alla

IGN

CLEOPATRA

Assassin’s Creed Origins

- La Regina d’Egitto è uno dei personaggi più rappresentativi che la storia del genere umano ricordi, e in un videogame che ha cercato di riproporre la civiltà egizia come(primo capitolo della trilogia proseguita con Odyssey e, più recentemente, Valhalla, che ha caratterizzato il "momento ruolistico" per il franchise di Ubisoft), la figura di Cleopatra non poteva certo mancare.

Nel videogioco,

la Regina ha un ruolo importante nella missione del protagonista

Bayek di Siwa

Aya

setta segreta chiamata Ordine degli Antichi

uccidere i leader chiamati Iena, Scarabeo, Coccodrillo e Lucertola

, l’assassino, e sua moglie. Dopo essere stata spodestata dal fratello, diventato il faraone Tolomeo XIII, Cleopatra si rivolge al Medjay per riottenere il potere e convince il protagonista ad aiutarla a smantellare una, così da permettere a Cleopatra di sbarazzarsi del faraone e salire nuovamente sul trono d’Egitto. Nel farlo, il protagonista si trova ad affrontare i membri più pericolosi della temibile setta, partendo in un viaggio che lo porterà a

IGN

MORRIGAN AENSLAND

Darkstarkers

Capcom

Morrigan Aensland

figlia adottiva del re di un mondo demoniaco chiamato Makai

fusione con Lilith

- Tra i personaggi più famosi di, la serie di picchiaduro creata dail cui debutto sul mercato risale al lontano 1994, c’è indubbiamente la sovrana dei Succubi,, che nella storia concepita dalla casa nipponica rappresenta la. Caratterizzata da forme sinuose, una capigliatura color verde chiaro e vistose ali da pipistrello sulla schiena e ai lati del cranio, Morrigan diventerà la regina del suo popolo dopo aver riottenuto il controllo dei suoi pieni poteri in seguito alla, un essere nato come frammento della stessa Morrigan.

Nata con un potenziale fuori dal comune,

la Succube è stata limitata sin dalla tenera età dal padre adottivo Belial Aensland

riottenere il suo pieno potere e, dopo una serie di eventi, salire al trono di un regno ormai distrutto

, che ne ha contenuto il potere prelevandone un terzo e custodendolo (fino alla sua morte) dentro di sé, e rimuovendone un altro terzo per dar vita a un’entità di nome Lilith. La casuale scoperta di questa "forza" permetterà a Morrigan die composto da qualche centinaio di sudditi. La sua figura, pur essendo a tutti gli effetti un demone, non è malvagia e può essere dunque vista come quella di un’antieroina.

IGN

RENNALA, REGINA DEL PLENILUNIO

Elden Ring

From Software

Rennala

Accademia di Raya Lucaria

rappresenta una delle entità più potenti

George R.R. Martin

- Uno dei personaggi più interessanti di, il soulslike diche ha frantumato ogni record, è certamente, il boss finale dell’intenso legacy dungeon. Pur non essendo parte del gruppo di letali semidèi che il Senzaluce, protagonista dell’avventura, deve sconfiggere in combattimento per diventare il nuovo leader dell’Interregno, Rennalanel mondo creato dal team di sviluppo nipponico in collaborazione con lo scrittore

Strega potentissima nonché sovrana della nobiltà Cariana che regnava sulla regione di Liurna, il suo personaggio è

protagonista di uno degli scontri più ispirati di Elden Ring

diventerà un personaggio fondamentale per il processo di Rinascita

, una lotta in più fasi in cui la temibile Regina del Plenilunio dà sfoggio delle sue abilità sovrannaturali scatenando sul giocatore il potere della sua Runa Maggiore. Dopo la sua sconfitta,, con cui i giocatori possono riassegnare tutti i punti esperienza accumulati fino a quel momento per provare nuove "build" investendo su statistiche differenti.

IGN

ELISABETTA II

Regina Elisabetta II

Henry’s House

Chris Murray

- Proprio così, anche la compianta scomparsa lo scorso 8 settembre , ha fatto registrare qualche apparizione nel mondo dei videogiochi. La prima volta in cui un prodotto videoludico ha citato più o meno esplicitamente la Regina britannica è stato nel 1984, quando il platformrealizzato daper Atari e Commodore 64 ci ha portato nella dimora di un personaggio ispirato in tutto e per tutto al piccolo principe Henry.

Da allora, Elisabetta II è stata inserita in videogiochi come

Flunky

Don Priestley

Yes, Prime Minister

Spitting Images

Margaret Thatcher

Ronald Reagan

Mikhail Gorbachev

Papa Giovanni Paolo II

(1987), avventura creata daper Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum in cui il giocatore prendeva il controllo di un lacchè della famiglia reale con l’obiettivo di arrivare a servire la Regina in persona; lo stesso anno la sovrana è apparsa in, avventura basata sull’omonima serie televisiva in cui si vestivano i panni del primo ministro fittizio Jim Hacker; infine, la troviamo in un picchiaduro come, videogame basato anche in questo caso su un prodotto televisivo in cui la Regina compariva tra i personaggi al fianco di personalità del calibro di

Più recentemente, figure ispirate a Elisabetta II sono apparse in

Her Majesty’s Spiffing

Zombi

THQ

BIG Family Games

, lo sparatutto post-apocalittico di Ubisoft che, in una delle missioni della campagna, ci porta tra le profondità di Buckingham Palace in cerca di risorse per sopravvivere all’epidemia di non-morti. Si tratta di un piccolo omaggio a una figura che, nella sua vita, ha sempre manifestato una certa passione per i videogiochi: il caso della console Nintendo Wii placcata in oro , un regalo creato daper festeggiare il lancio di, è una dimostrazione di quanto la Regina abbia amato le esperienze casual gaming per la console dei record della casa di Kyoto.