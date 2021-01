"Blue Monday", è oggi il giorno più triste dell'anno | I consigli per combattere la malinconia

Come ogni anno si ripropone il "Blue Monday", cioè il giorno più triste di tutto l'anno . La temutissima ricorrenza, che cade sempre il terzo lunedì di gennaio, nasce nel 2005 da un'idea del dottor Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff che ha studiato una formula matematica per incrociare alcune variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, il calo di motivazione dopo le Feste e la crescente necessità di darsi da fare.

Se possibile, concedersi l'abbraccio di qualcuno perchè gli abbracci rilasciano ormoni salutari come l'ossitocina, riducono i livelli di stress, fanno bene alla salute cardiovascolare, difendono dalle infezioni e sono infine in grado di sprigionare emozioni positive

Questa malinconia e infelicità che paradossalmente trovano il loro apice proprio in questo lunedì sono legati al mix esplosivo di ricordi del Natale che si allontanano, giornate brevi e grigie, e conti in banca sempre più magri, ha portato al risultato della formula. Ed eccolo il "Blue Monday", un giorno che ovviamente non poteva che cadere in inverno, stagione che genera il winter blues, la depressione invernale, e che quest'anno di "celebra" il 20 gennaio.

I consigli degli esperti per ritrovare il buonumore nel Blue MondayUn modo per superare il Blue Monday, tuttavia, sembra esserci. Basta adottare qualche accorgimento che, come suggeriscono gli esperti, può contribuire a recuperare energia e buon umore. Anche se la pandemia ci costringe in casa, trovare il tempo per un po' di attività fisica o per incontrare (anche solo virtualmente) un amico può essere un buon inizio. Concedetevi qualche piccolo sfizio a tavola o, se i sensi di colpa per le abbuffate delle Feste sono ancora troppo forti, provate a cambiare la vostra dieta.

Contro il Blue Monday può essere sufficiente inserire alcuni nutrienti che possono ridurre la stanchezza, come ad esempio le mandorle, o uova e cereali integrali, che contengono sostanze che aiutano la produzione dell'ormone del benessere nel nostro cervello, la serotonina, per dare luce al vostro "Blue Monday". E se ancora non basta, tenete duro, perché martedì 21 si celebra la giornata degli abbracci, il modo migliore per consolarsi e ridurre lo stress.