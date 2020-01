Moda: Blue Monday 2020, i colori che aiutano a tenere alto il morale

Il buio che arriva presto, le Feste ormai archiviate, le prossime vacanze troppo lontane. Cade nel terzo lunedì di gennaio il Blue Monday , ritenuto il giorno più triste dell’anno. Come fare per cercare di essere in controtendenza o – almeno – di alleggerirne gli effetti? La moda suggerisce una sferzata di colore e di puntare tutto su outfit e accessori dalle nuance vivaci e vitaminiche …

PER TENERE ALLA LARGA IL MALUMORE - Del resto, si sa, a ogni colore è associato un determinato significato. Il giallo, ad esempio, tra i must have di questa stagione, è il simbolo dell’energia e della luce del sole. Il verde, della vitalità e dell’abbondanza. Sensualissimo il fucsia, nuance legata all’ottimismo, alla dinamicità e alla spensieratezza. Così come il rosa, che alleggerisce la mente e allontana i pensieri negativi. Sempre una garanzia, il rosso, che infonde una straordinaria forza mentale. Simboleggia l’estroversione e la forza di volontà, oltre a essere associato alla passione e alla seduzione.