Moda uomo, autunno 2020: sarete disposti a vestirvi di fiori?

Sarà che da bambino ha seguito suo padre idrogeologo durante i suoi spostamenti, la ragione per cui la nuova collezione di Dior Homme pensata da Kim Jones racconta un uomo romantico e cittadino del mondo . Il 40enne direttore creativo del ramo menswear del brand ha portato in passerella a Miami, nella cornice di Art Basel (la più importante fiera dell’arte moderna), le proposte che anticipano i trend dell’ autunno 2020 , nate dalla collaborazione con Shawn Stussy, designer padre dello streetwear.

SPIRITO DI LIBERTÀ – Via libera a shorts e pantaloncini, maxi felpe lavorate ai ferri, cappellini da pescatore ma anche a soprabiti e giacche dai tagli impeccabili, in puro stile Dior. La passerella racconta un ragazzo in perenne movimento, l’atmosfera rimanda alle vacanze, alla voglia di libertà, al superamento dello spazio angusto dei confini. Spazio anche ai colori vividi: i toni del blu e dell’azzurro, il rosa, il rosso, il giallo zafferano. Colpisce molto anche la presenza dei fiori, ricorrenti e applicati su giacche, cappelli e maglioni.