Classic Blue colore del 2020: la moda l’aveva capito da un pezzo

Elegante, non troppo eccentrico, versatile, universale. Classic Blue, Pantone 19-4052: sarà questo il colore dell’anno 2020, secondo l’azienda statunitense specializzata in classificazione e catalogazione delle varie tinte. Semplice, infonde speranza, è facile da indossare ed è un inno alla raffinatezza. Sarà la nuance di riferimento per il design, il make up e la moda. Che, in un certo senso, ha anticipato i tempi, a giudicare dagli abiti visti sulle passerelle già per questo autunno-inverno…