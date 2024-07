Giorgio Armani: i 90 anni di un uomo che non smette di sognare

Giorgio Armani, inoltre, è da sempre impegnato in attività umanitarie a favore, tra le varie associazioni, dell’Unicef. Nel febbraio 2020, alla luce del dilagare dei casi di Covid 19 in Italia, ha deciso per primo di far sfilare la collezione donna autunno inverno 2020-2021 a porte chiuse, per non mettere a rischio la salute dei suoi dipendenti e dei suoi ospiti. A marzo, tutti gli stabilimenti di produzione italiani di Armani sono stati convertiti alla realizzazione di tute mediche monouso. Ad aprile ha scritto una lettera aperta a WWD, esortando a riconsiderare tempi e meccanismi del sistema moda. Di fronte all'emergenza sanitaria, il Gruppo Armani ha fatto donazioni agli ospedali italiani e alla Protezione civile. Nel febbraio 2022, durante la Milano Fashion Week, lo stilista ha deciso di mostrare le sue collezioni donna e uomo senza musica, in segno di rispetto verso le persone coinvolte nel conflitto ucraino e di fare donazioni economiche per assistere e proteggere le persone costrette alla fuga e di indumenti essenziali per i rifugiati. Lo stilista, inoltre, rivolge grande attenzione da sempre anche alle tematiche ambientali.