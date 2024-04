Il rossetto “effetto vinilico” trend del momento: come sceglierlo

È un make up dall’effetto bold e glossy, quello più accattivante del momento. I rossetti super liquidi rendono le labbra lucidissime e dal finish estremo. Le ultime novità del mondo beauty vestono la bocca di un film vinilico, aderente e flessibile, grazie al rilascio di un pigmento intenso fin dalla prima passata. La formula no transfer resiste all’acqua e garantisce una durata straordinaria, testata fino a 16 ore. Per avere una copertura impeccabile e stendere il rossetto in maniera semplice e senza sbavuture, è sicuramente d’aiuto l'applicatore a punta.

Che tonalità di rossetto vanno di moda e come sceglierle?

Per accompagnare il lancio della nuova serie di rossetti che rispondono a tutte queste caratteristiche, i laboratori di Deborah Milano hanno messo a punto sei tonalità: dalle delicate nuance Rose e Caramel, al pop travolgente del Cherry Punk e del Signature Red, fino alle seducenti note del Ruby Red e del Winery. “Rose e Cherry Pink – spiega il make up artist Luca Mannucci – sono le due colorazioni ideali per gli incarnati più chiari dal sottotono beige neutro. Caramel è perfetto per valorizzare tutti gli incarnati leggermente abbronzati, o anche ambrati, dal sottotono chiaramente caldo. Signature Red è il rosso passe partout, per tutte coloro che amano avere le labbra in primo piano”. Infine, “Ruby Red e Winery – prosegue – sono le colorazioni più glam e audaci, perfette per chi ama labbra intense e dal colore profondo. Queste nuance, una volta indossate, ricreano un look sofisticato, sono indicate per chi ha un incarnato chiarissimo ma valorizzano anche gli incarnati più scuri e olivastri”.