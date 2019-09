in piazza contro l'inquinamento 20 settembre 2019 18:18 WeekForFuture, gli studenti di tutto il mondo contro il cambiamento climatico | Berlino stanzia 50 mld per lʼambiente Il segretario generale dellʼOnu, Antonio Guterres."I cambiamenti climatici minacciano la pace nel mondo". Il 23 settembre, a New York, si svolgerà il vertice Onu sul clima

Prende il via la #WeekForFuture: la settimana mondiale di scioperi studenteschi per il clima, che si concluderà il 27 settembre, sarà la più grande mai organizzata. Le manifestazioni studentesche, partite in Australia e nel sud-est asiatico, sono continuate in 150 paesi nel mondo, fino a New York, dove la giovane attivista svedese Greta Thunberg sarà a capo del corteo. "I cambiamenti climatici minacciano la pace nel mondo". Questo il grido di allarme del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Emergenza clima, da Australia e Asia parte lo sciopero globale: migliaia di studenti in piazza Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 1 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 2 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 3 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 4 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 5 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 6 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 7 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 8 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 9 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 10 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 11 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 12 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 13 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 14 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 15 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 16 di 75 Sciopero per il clima in Thailandia Ansa 17 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 18 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 19 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 20 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 21 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 22 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 23 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 24 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 25 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 26 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 27 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 28 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 29 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 30 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 31 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 32 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 33 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 34 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 35 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 36 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 37 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 38 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 39 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 40 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 41 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 42 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 43 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 44 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 45 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 46 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 47 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 48 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 49 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 50 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 51 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 52 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 53 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 54 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 55 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 56 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 57 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 58 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 59 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 60 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 61 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 62 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 63 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 64 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 65 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 66 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 67 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 68 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 69 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 70 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 71 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 72 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 73 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 74 di 75 Sciopero per il clima in Australia Ansa 75 di 75 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Migliaia di studenti sono scesi in piazza in Australia, Thailandia, Indonesia e India, dando inizio allo "sciopero globale" organizzato in vista del summit Onu sul clima di lunedì a New York. Manifestazioni e cortei sono poi in programma in 150 Paesi in tutto il mondo; il clou è previsto a New York, dove Greta Thunberg guiderà le manifestazioni: a oltre un milione di studenti è stata garantita la "giustificazione" dalle autorità per partecipare. leggi tutto

In attesa del vertice Onu sul clima - Milioni di studenti nel mondo aspettano con preoccupazione il Climate Action Summit, il vertice Onu sul clima che si terrà a New York lunedì 23 settembre. Antonio Guterres ha parlato in vista dell’evento: "La competizione per le risorse sta creando tensioni tra popoli e paesi. Non è un caso che le nazioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici siano spesso quelle più vulnerabili ai conflitti e alla fragilità. E' una corsa contro il tempo: necessaria un'azione urgente se vogliamo vincere questa sfida. Milioni di persone in tutto il globo lo chiedono". Intanto, a oltre un milione di studenti della Grande Mela, le autorità scolastiche hanno garantito il permesso per saltare la scuola senza penalizzazioni sul registro.





A Berlino un accordo per il clima - I partiti della coalizione di governo della cancelliera tedesca Angela Merkel hanno stabilito un pacchetto per la protezione del clima e gli sviluppi ecologici dell'energia: 50 miliardi di euro da stanziare entro il 2023 e 100 miliardi entro 2030. Il primo obiettivo sarà quello di garantire la riduzione di emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, gli organizzatori di Fridays For Future non sono soddisfatti dell’accordo tedesco. "Se per anni non si fa nulla per la protezione del clima e, dopo enormi pressioni da parte della popolazione, durate mesi, si discute di misure che non hanno assolutamente nulla a che fare con il cambiamento climatico… è uno scandalo, non un passo avanti”, ha scritto uno dei leader del movimento su Twitter. Intanto, in Germania e a Berlino, si registra un’incredibile partecipazione ai cortei: 1,4 milioni di studenti in piazza solo nella capitale tedesca, dove è presente anche la capitana della Ong Sea Watch, Carola Rackete.