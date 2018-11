Roma, dal 14 al 18 aprile la prima fiera della mobilità sostenibile

Roma capitale della mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale . Dal 14 al 18 aprile 2018, proprio mentre il campionato mondiale delle formula uno elettriche giungerà all’Eur, alla Fiera si terrà la prima edizione di SEM, Safety & Electric Mobility Expo . Per la prima volta in un’unica manifestazione saranno protagonisti i grandi temi della sicurezza stradale , dell’auto e dei veicoli a impatto zero, delle nuove tecnologie per la mobilità e delle smart cities che stanno rivoluzionando la vita di milioni di cittadini.

Molte tematiche - Oltre all’attenzione per i veicoli green come le automobili ibride, al centro dell’evento anche il car sharing, la connettività, la guida autonoma, sicurezza e salute, infrastrutture, sport e prestazioni.



La soddisfazione di Fiera Roma - "Mancava nel panorama fieristico - commenta l'amministratore unico di Fiera Roma Pietro Piccinetti - un appuntamento che facesse incontrare tutto il mondo che ruota attorno ai veicoli elettrici e alla mobilità sostenibile. Abbiamo pensato che Roma, Capitale che con i suoi oltre 2,3 milioni di veicoli e le sue 619 auto ogni mille abitanti gioca una delle sue battaglie più strategiche proprio sul traffico e l'impatto ambientale che ne deriva, fosse la città simbolicamente più adatta per ospitare una tale manifestazione. Evento che ci auguriamo che, oltre all'interesse commerciale, possa sollevare attenzione e dialogo su un tema dalle enormi ricadute socio-ambientali".



Le prove per il pubblico - Per l’occasione Fiera Roma ospiterà un’inedita Social test area dove sarà possibile per il pubblico entrare direttamente in contatto con l’automobile elettrica, l’ibrido, e i vari livelli di guida autonoma presenti sul mercato o in fase di avanzata realizzazione. SEM 2018 sarà anche l’occasione per un confronto a tutto campo tra le Istituzioni e le Aziende del settore sui grandi temi della diffusione dell’auto e veicoli a zero emissioni e sulla produzione e distribuzione di energia pulita.



La copertura mediatica - SEM Expo 2018 è il primo frutto della stretta collaborazione di Fiera Roma con EMC TV - Electric Mobility Channel, la prima televisione nazionale interamente dedicata alla mobilità ecosostenibile, che punta alla realizzazione di un polo permanente della Mobilità e della Sicurezza Stradale. “SEM Expo 2018 è una grande opportunità per portare Roma al centro del palcoscenico internazionale della nuova mobilità - è l’opinione dell’Ing. Giuseppe Nucci, Presidente di EMC TV – e mentre le monoposto elettriche della Formula E daranno spettacolo sul circuito stradale più bello del mondo, poco lontano in Fiera il pubblico avrà modo di vedere e spesso provare le novità che stanno cambiando tutta la nostra vita di relazione”.