Riscaldamento globale, Parmitano lancia l'allarme dallo spazio: "Deserti avanzano, ghiacciai si sciolgono"

"I dati dell'Esa ci dicono molto sul riscaldamento globale e da qui l'osservazione umana potrà raccontarlo ulteriormente, per fare sì che chi ha in mano le redini possa fare tutto il possibile, se non per invertire questo trend, per rallentarlo e fermarlo", ha sottolineato Parmitano ai giornalisti che si trovano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano.