Il patrimonio del Fai si fa sempre più sostenibile: via al progetto con Edison per abbattere gli sprechi energetici

Gli interventi sono partiti dalla Cavallerizza di Milano, sede della Fondazione dove vengono conservati i volumi storici della Biblioteca Nazionale Braidense, e continueranno con Villa Necchi Campiglio a Milano, Villa e collezione Panza a Varese, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova) e con il Castello e Parco di Masino a Caravino (Torino). Si stima che grazie agli interventi con Edison sarà possibile abbattere le emissioni di CO2 fino a 500 tonnellate l'anno. Il progetto rientra in un percorso di efficientamento energetico degli edifici che il Fai ha attivato dal 2015 per la riduzione del 15% in dieci anni delle emissioni di CO2. "Oggi diciamo che si può vivere consapevolmente usando meno energia - ha detto Marco Magnifico , vice presidente del Fai -. Abbiamo 180mila iscritti e aziende come Edison che appoggiano questa nostra missione culturale, sociale e civile. Penso che l'obiettivo sarà raggiunto".



La collaborazione tra Fai ed Edison ha preso il via con uno "smart audit" negli edifici storici, installando dei sistemi digitali in grado di rilevare e analizzare i consumi, evidenziando le aree di miglioramento negli usi energetici, gestire da remoto le regolazioni e indirizzare gli interventi sia per evitare gli sprechi, sia per sostituire apparecchiature obsolete o rimodellare le modalità di utilizzo dell'energia. Nella sede della Cavallerizza, ex maneggio militare dove è conservato uno dei patrimoni librari più prezioso del Paese, i volumi storici della Biblioteca Nazionale Braidense, grazie a questo sistema si è individuata nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la soluzione migliore per la conservazione del patrimonio e per una maggiore efficienza. La sostituzione del vecchio impianto con uno nuovo a pompe di calore a gas abbatterà di 25 tonnellate le emissioni di CO2 in un anno, per 9mila euro di risparmio in bolletta, che il Fai potrà dedicare ad altri scopi.