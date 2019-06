Auto elettriche troppo silenziose, l'Unione Europea corre ai ripari

Le auto elettriche sono troppo silenziose. A pensarlo è l'Unione Europea che dal primo luglio renderà obbligatoria la presenza di un avvisatore acustico su questi veicoli. Il dispositivo emetterà un suono che crescerà progressivamente: lo scopo è avvisare i pedoni del passaggio dell'automobile. Queste infatti, non producendo alcun tipo di rumore, possono essere pericolose per i pedoni, soprattutto per i più distratti, oltre che per tutte le persone non vedenti.

Il dispositivo acustico si chiamerà Avas, acronimo di Audible Vehicle Alert System, e dovrà essere in grado di produrre un suono continuo di almeno 56 decibel ma si attiverà automaticamente solo quando l'auto resterà al di sotto dei 20 km/h. I guidatori, inoltre, non potranno in alcun modo disattivare l'avvisatore. E se per ora la normativa sarà vincolante solo per le auto appena messe in vendita, entro il 2021 tutte i mezzi elettrici e ibridi che vorranno circolare in Europa dovranno adattarsi alla normativa europea. Molte, infatti, le aziende automobilistiche che stanno cercando già da tempo di rendere più rumorosi questi veicoli.



Negli Stati Uniti le green car hanno l'obbligo di fare rumore già dal 2013. La decisione era stata presa dall'Ente nazionale che si occupa di sicurezza nei trasporti, cioè la National Highway Traffic Safety Administration, perchè erano stati calcolati 35 morti e 2.800 feriti in seguito ad incidenti causati da auto elettriche.