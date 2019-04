Australia, terminato viaggio più lungo del mondo in auto elettrica

Un olandese ha terminato a Sydney, in Australia, un viaggio in auto elettrica di 95mila km chilometri intorno al mondo per promuovere questo mezzo di trasporto con l'obiettivo di far fronte ai cambiamenti climatici. Wiebe Walker ha guidato il suo "Blue Bandit", una station wagon che ha modificato, in 33 Paesi e ha realizzato così il tour più lungo mai intrapreso al mondo con un'auto elettrica, che è durato oltre tre anni.