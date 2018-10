Arrivano a Milano i primi monopattini elettrici

Sperimentali ed ecologici. Dopo le macchine a Milano arrivano, in modalità dimostrativa, anche i monopattini elettrici. I primi esemplari sono stati rilasciati nelle zone centrali della città (zona C), tra il Castello Sforzesco e San Babila. E come tutti i servizi di sharing, una volta terminata la corsa, i monopattini potranno essere lasciati dove fa più comodo. Il servizio viene gestito da Helbiz, un'applicazione gratuita per smartphone che serve sia per dare il via al noleggio, sia per localizzare i mezzi elettrici.

Il limite di velocità è di 24 chilometri all'ora e niente paura per la ricarica. I monopattini sono monitorati da alcuni tecnici che si occupano di prendere quelli scarichi e renderli di nuovo pronti per l'uso. Per chi, invece, vorrà ricaricarli a casa potrà ricevere in cambio dei bonus da utilizzare nel servizio.



L'iniziativa di Helbiz, società americana specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità, cerca di anticipare ciò che a livello burocratico è ancora fermo. Il Comune di Milano ha predisposto un bando per lanciare un servizio di monopattini elettrici in città. Al momento, però, la situazione è ferma a causa di un vuoto normativo. Questi mezzi non sono previsti dal Codice della Strada e, in quanto tali, non potrebbero essere utilizzati sul suolo pubblico.



"Si tratta del primo passo di un percorso che rivoluzionerà il trasporto nei centri abitati, soprattutto nelle grandi città", spiega Salvatore Palella, CEO di Helbiz. "Siamo convinti che iniziative di questo tipo siano particolarmente vicine alle necessità delle persone e possano servire da stimolo alle istituzioni per regolamentare un mercato che negli Stati Uniti e in molte città europee ha già dimostrato la sua efficacia per ridurre il traffico cittadino e, di conseguenza, l'inquinamento".