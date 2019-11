Ue: ok Manovra Italia, ma restano rischi rispetto Patto Stabilità

Via libera della Commissione Ue alla Manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles permangano "rischi di non rispetto del Patto di stabilità", che potrebbe portare "ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine". Come per Belgio, Spagna e Francia, anche per l'Italia la Commissione Ue sottolinea inoltre il rischio di "non rispetto del benchmark di riduzione del debito".