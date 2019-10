Manovra, Conte: "Non aumenta le tasse, le bugie hanno le gambe corte"

Sulla Manovra " circolano molte inesattezze e molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà. Questa è una Manovra che non aumenta affatto la pressione fiscale complessiva". Lo ha detto Giuseppe Conte , precisando che " le bugie hanno le gambe corte . Gli italiani vedranno se verrà abolito o meno il superticket e i lavoratori dipendenti vedranno se ci sono dei soldi in più o in meno".

"Manovra redistributiva" - Il presidente del Consiglio ha spiegato che "ci sono alcune tassazioni specifiche, mirate, che sono state valutate e rivalutate. Riguardano ad esempio la produzione della plastica, perché vogliamo orientare quel sistema verso il biodegradabile. Così ancora la sugar tax, dunque non parliamo di merendine ma di bevande altamente zuccherate che fanno male ai nostri bambini. Poi, se il Parlamento avremo il tempo di trovare misure di copertura alternativa benissimo, però è una manovra fortemente redistributiva, senza aumentare il carico fiscale". Conte ha convocato le parti sociali per discutere della legge di Bilancio per lunedì 4 novembre.

Italia Viva: "Va eliminata la tassa sulle auto aziendali" - Per Italia Viva la tassa sulle auto aziendali introdotta con la Manovra è sbagliata e va eliminata: "Sulle auto aziendali il gruppo Italia Viva si impegnerà in Parlamento per eliminare anche questa inutile tassa che danneggia lavoratori e aziende", ha evidenziato il senatore Eugenio Comencini vi Twitter. Dello stesso avviso anche il deputato di Forza Italia Dario Bond: "Il governo sta tassando il tassabile, senza riflettere sulle conseguenze per lavoratori e imprese, una vera e propria follia", ha affermato.

Lega: "Con plastic tax i costi ricadranno sulle famiglie" - Gli effetti della plastic tax "sono evidenti e preoccupanti, non solo sull'occupazione ma anche sulla spesa delle famiglie che dovrebbero sostenere costi superiori per circa 110 euro annui". Lo hanno ribadito in una nota i senatori della Lega componenti della Commissione Ambiente di Palazzo Madama per i quali la plastic tax "non ha finalità ambientali, non colpisce i comportamenti negativi ma penalizza i prodotti, per assurdo anche quelli realizzati con materiale riciclato, punendo anche le industrie che stanno investendo in innovazione e riciclo dei materiali". Così facendo "il governo assesta un duro colpo all'economia circolare e quindi all'ambiente, con il solo scopo di recuperare 2 miliardi all'anno tramite un'imposizione diretta che scarica i costi su un settore che vede la presenza di circa tremila aziende e 50mila lavoratori". La tassa, sostengono, determinerà un aumento del 110% del costo per l'intera filiera della plastica, con un aumento del prezzo di prodotti a larghissimo consumo.

Il M5s scredita le fake news: "Le smentiamo con i fatti" - Il Movimento 5 Stelle accusa chi è all'opposizione di mettere in circolo "fake news sulla Manovra". "Smentiamo tutto con i fatti", ha scritto Luigi Di Maio sul blog, sottolineando che "qualcuno nei giorni scorsi si è divertito a definire questa legge di Bilancio come quella delle tasse".

"Chi ci accusa ha fatto cadere il governo con il rischio di aumento Iva" - "Sono le stesse persone - ha attaccato - che, facendo cadere il governo, avrebbero causato l'aumento automatico dell'Iva, e fatto pagare a ogni famiglia italiana 600 euro circa in più all'anno. Noi lo abbiamo evitato, trovando i 23 miliardi che servivano. Ci sono altri risultati che abbiamo ottenuto. Certamente non sono la soluzione a tutto, ma è la strada giusta".

"Quota 100 è rimasta" - "I cittadini ci chiedevano di non toccare Quota 100, che ha permesso a migliaia di persone di andare finalmente in pensione e di cominciare una nuova vita - ha proseguito -. E siamo riusciti a confermarla. Chi ha faticato per una vita potrà andare in pensione in maniera dignitosa e allo stesso tempo si libereranno nuovi posti di lavoro. C'è chi si ostina a dire che va abolita, tranquilli perché fin quando il MoVimento 5 Stelle sarà al governo non accadrà".

"Imposta di registro non aumenterà" - "Ho altre buone notizie da darvi: l'imposta di registro sulla prima casa non aumenterà - ha continuato Di Maio -. Doveva salire a 150 euro, ma non l'abbiamo permesso: abbiamo bloccato immediatamente l'aumento. Una tassa in meno, dopo che ieri abbiamo confermato che nemmeno gli affitti aumenteranno, perché la cedolare secca resta al 10%".

"Nessun cambiamento per le piccole partite Iva e via superticket" - "Manteniamo la promessa fatta alle piccole partite Iva: cadono i vincoli sul regime forfettario al 15%. Ci eravamo impegnati a tutelare le partite Iva e l'abbiamo fatto - ha sottolineato -. Siamo riusciti finalmente ad abolire il superticket, fino a 10 euro su ogni visita specialistica ed esame specialistico. Non è possibile che per curarsi una famiglia debba spendere magari centinaia di euro in più all'anno".

"Investimenti per l'ambiente e l'economia circolare" - "Poi c'è il capitolo degli investimenti per l'ambiente e l'economia circolare, di cui si sente tanto parlare. Abbiamo dedicato miliardi a questo, perché per noi non è una spesa ma un un investimento sulle nostre imprese, sull'ambiente e anche la nostra salute". "Soprattutto - ha concluso Di Maio - abbiamo evitato annunci perché preferiamo lavorare in maniera silenziosa per portare a casa una manovra seria. Oggi, finalmente, possiamo parlare di fatti concreti. Nelle prossime settimane la manovra arriverà in Parlamento e potrà essere ancora migliorata".