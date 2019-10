Manovra, lettera dell'Ue: "L'Italia non rispetta la riduzione del debito"

Nella lettera inviata all'Italia la Commissione Ue sottolinea come la Manovra "non rispetti il target di riduzione del debito per il 2020". La bozza prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil e "un aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%". Elementi che "appaiono non in linea" con le raccomandazioni, con un rischio di "deviazione significativa" dallo "sforzo raccomandato".