Manovra, nel pacchetto famiglia potenziati i voucher per gli asili nido

Potenziamento del contributo per gli asili nido, congedo per i papà esteso a 7 giorni, un assegno universale mensile, per un valore variabile tra gli 80 e 160 euro, per tutti i nuovi nati, erogato per un anno. E' quanto prevede il pacchetto famiglia in arrivo con la Manovra. Tra le misure presenti nel testo, anche risorse per la costruzione di nuovi asili nido e la riqualificazione di spazi per servizi e nidi.