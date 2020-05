Dl Rilancio, Confindustria: "Manca un disegno per la ripresa" 

"Un provvedimento imponente", con "interventi positivi" e la "definitiva e apprezzabile eliminazione delle clausole di salvaguardia". E' il commento di Confindustria al Dl Rilancio pensato dal governo per superare l'emergenza coronavirus. Tuttavia "manca un disegno complessivo per la ripresa" ed è un provvediemnto "carente nel costruire un set di strumenti per la gestione della crisi industriale", ha detto la dg di Confindustria Marcella Panucci.