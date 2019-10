Halloween: piccola guida alla festa perfetta

Per chi vuole trascorrere la notte di Halloween fuori casa le occasioni sono molteplici, ma chi preferisce trascorrere una tranquilla serata di paura tra le quattro mura domestiche in compagnia degli amici non deve impazzire per realizzare un horror party di successo per la notte del Capodanno Celtico. Tutto questo senza passare ore e ore ai fornelli e poi la giornata successiva a rimediare a potenziali devastazioni. Ecco allora qualche suggerimento per la casa , i travestimenti e… per non litigare con i vicini di casa.

Come suggerisce il portale Casa.it, il punto di partenza sta nella scelta del tema della festa, a cui ispirarsi per le decorazioni degli ambienti. Un tema trendy del 2019 è IT, il clown assassino creato dalla penna di Stephen King e tornato di recente sul grande schermo. Per ricreare l’atmosfera che si respira a Derry, in cui vive Pennywise, e trasformare la casa in un circo del terrore, bastano tovaglie e tessuti a righe bianche e rosse per riprodurre il tendone, palloncini rossi volanti, piccole teste di clown per segnaposto, un bouquet di palloncini con macchie di sangue finto all’entrata darà il tono dell’ambiente fin dall’ingresso. Per un tocco da maestri dell’horror, possiamo coprire di carta nera uno specchio e incollarvi sopra una foto spaventosa del clown che ci fissa: chi avrà la sfortuna di imbattervisi e specchiarsi scapperà per lo spavento.

La tavola – L’atmosfera della festa dipende anche da quello che si mette in tavola. In una festa per adulti, lo scary menù può aprirsi con un aperitivo a base di Bloody Mary servito nelle siringhe, e concludersi con piccoli cervelli di panna cotta da rendere “sanguinanti” grazie a una salsa di melograno o di frutti rossi. Se la festa è estesa ai bambini, la torta di zucca e i biscotti da paura sono un evergreen: sono facili da preparare con una semplice pasta frolla e con i classici stampini a forma di teschio o di fantasma. Tra le delizie terrificanti da provare, seguendo le istruzioni del nostro Canale Cucina, ecco i tramezzini da paura, le ossa di meringa e le dita di strega.

Il travestimento – I grandi classici sono personaggi di sicuro successo: la strega, il fantasma, lo scheletro, il vampiro. Se invece vogliamo essere trendy, il personaggio dell’anno è sicuramente Joker, dopo la straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix nel film vincitore del Leone d’Oro a Venezia e ora nelle sale. Per realizzare il travestimento perfetto servono un completo scarlatto, gilet giallo, camicia verde e trucco pesante sul viso.

La colonna sonora ha un ruolo fondamentale. Le musiche più trendy per Halloween 2019 sono ad esempio Bury A Friend di Billie Eilish, Monster di Lady Gaga o Demons di Imagine Dragons. Nella playlist non possono mancare Thriller di Michael Jackson o le colonne sonore dei film d’orrore che ci hanno fatto tremare davanti alla tv, da Profondo Rosso a Lo Squalo, da L’Esorcista a Venerdì 13..

Paura sì, ma senza terrorizzare i vicini di casa. Fare un baccano infernale non significa divertirsi di più. Soprattutto se abitiamo in un condominio, ricordiamo che le pareti sono sottili e che chi abita nell’appartamento a fianco finisce per trovarsi, suo malgrado, a partecipare alla nostra festa. Prestiamo attenzione dunque al volume della musica e agli schiamazzi eccessivi e facciamo in modo da mettere fine ai rumori entro gli orari previsti dal regolamento condominiale. E’ comunque una regola di buona educazione informare gli altri inquilini della festa in programma, estendere, magari, anche a loro l’invito, o per lo meno omaggiarli con qualche dolcetto della festa.

Con i bambini serve qualche accortezza in più – Halloween per i piccoli è soprattutto l’occasione per fare incetta di dolcetti e caramelle. Per questo, la piattaforma Topdoctors ricorda che in questo momento occorre curare con particolare attenzione l’igiene orale dei piccoli e suggerisce di offrire loro dolci al cioccolato preferendoli alle caramelle. I residui di cioccolato, infatti, possono essere eliminati dai denti con più facilità e il cioccolato contiene oli in grado di inibire l’attività dei batteri. Infine, il cioccolato fondente contiene meno zucchero di quello al latte o bianco. In ogni caso, alla fine della giornata, accertarsi che il piccolo abbia lavato i dentini con la massima cura. E a questo punto, buon “Trick or Treat” a tutti.