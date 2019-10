Halloween: dolcetto o scherzetto come piace allo Zodiaco

In occasione della festa di Halloween , è uso comune fare la domanda “ dolcetto o scherzetto?”. Questa simpatica scelta potrebbe anche essere simbolica. In questo momento della nostra vita abbiamo maggiormente bisogno di dolcezza o di umorismo e voglia di scherzare. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo risponde per noi e le Stelle ci fanno da sagge consigliere.

ARIETE - Per questo Halloween tu non hai tanta voglia di ricevere scherzetti perché, con Saturno e Plutone in Capricorno, ti ritrovi ad investire tante delle tue energie per gestire con grande serietà alcune importanti faccende lavorative. Per te ci vuole un dolcetto che ti ricordi che nella vita sono importanti anche le coccole e la tenerezza. Chi può regalartelo? Sicuramente il partner, ma non solo. Ci sono tante persone che ti vogliono bene e che sono felici di vederti sorridere. Sei molto fortunata!



TORO - A te piacerebbe sempre ricevere dolcetti golosi e commestibili. Però quest’anno Urano nel tuo Segno ha in serbo per te qualche bellissimo scherzetto (del resto, ha già iniziato a fartene tanti). Preparati quindi a ricevere delle notizie che potrebbero stravolgere le tue abitudini e la tua quotidianità. Non sperare che le stelle ti diano indizi, ma preparati a vivere delle emozioni che non hai mai provato prima. Ogni tanto le sorprese servono a ravvivarti e a renderti più frizzante e proattiva.



GEMELLI - Di scherzetti tu ne fai e ne ricevi abbastanza durante l’anno. Perciò in occasione della festa di Halloween, per te ci vuole un dolcetto. Potrebbe essere proprio il simbolo di una ritrovata dolcezza e tenerezza, che dovresti tirar fuori soprattutto nella vita di coppia. Sei una persona romantica, ma quando qualcuno si espone sentimentalmente con te tendi a diventare cinica e a fare battute ironiche o sarcastiche. E invece no: adesso è arrivato il momento della dolcezza, fino allo sfinimento.



CANCRO - Sei una persona estremamente dolce e carina, anche se a volte hai pure tu i tuoi momenti no. Non ti stanchi mai della dolcezza, nemmeno di quello che mangi. Tuttavia, in questo momento le stelle hanno in serbo per te qualche scherzetto per smorzare un po’ le tensioni create da Saturno e Plutone in opposizione (ormai da tanto tempo). La tua grande intelligenza ti fa sicuramente apprezzare l’umorismo di chi ti vuole bene e cerca di strapparti ogni giorno qualche nuovo e bellissimo sorriso.



LEONE - A te non importa particolarmente sapere se riceverai un dolcetto o uno scherzetto: per te l’importante è ricevere attenzioni e complimenti. E le stelle questa volta non scherzano con te, ma ti fanno dono di una quantità talmente immensa di dolcezza che potrebbe addirittura lasciarti a disagio. Giove potrebbe farti incontrare una persona sensibile, tenera e romantica, che può veramente riempire la tua vita di speranza ed energia positiva. Devi ammettere che questa volta sei davvero fortunata.



VERGINE - La tua ironia e il tuo sarcasmo molto spesso ti tornano indietro proprio attraverso tanti scherzetti. E anche per Halloween qualcuno potrebbe divertirsi prendendoti in giro o facendoti credere qualcosa di assolutamente irreale. Del resto, con Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci, per te è facile commettere qualche piccolo errore di ingenuità. L’importante è che non ti offenda, ma ti diverta, imparando anche ad ironizzare su di te e su alcuni lati del tuo carattere un po’ spigolosi, ma simpatici!



BILANCIA - Ti piacerebbe che qualcuno ridesse e scherzasse con te perché, con Saturno e Plutone in Capricorno, ti ritrovi a gestire con eccessiva serietà alcune vicende familiari che avresti preferito evitare. Però le stelle ritengono che la dolcezza possa avere su di te effetti più positivi di una risata. Potresti proprio ricevere delle caramelle o dei cioccolatini da parte di una persona che ti vuole bene e che vuole dimostrarti quanto tu sia importante. Non aver paura di ingrassare: rimani pur sempre bellissima!



SCORPIONE - A te piace tantissimo fare scherzetti, ma quando si tratta di riceverli esce fuori tutta la tua permalosità. Questa volta le stelle ti mettono alla prova e ti esortano a non offenderti per i tantissimi scherzetti che potresti ricevere anche da parte di persone che hai visto una sola volta o che non conosci affatto. Cerca di ridere un po’ anche di te stessa e non soltanto degli altri. In caso contrario, i dolcetti potresti continuare a scordarteli per diverso tempo. La scelta è tutta tua.



SAGITTARIO - È bello farti gli scherzi perché il tuo Segno viene considerato uno dei più creduloni dell’intero Zodiaco. Per questo Halloween però, i ruoli sono così stabiliti: tu fai gli scherzi ai tuoi amici e in cambio ricevi dolcezza da parte di chiunque incontri lungo il tuo cammino. Ebbene sì: è un momento in cui la dolcezza può fare veri miracoli per te, soprattutto se desideri far crescere una relazione sentimentale che è nata tra alti e bassi. Sei una persona gioiosa e ottimista, ti meriti davvero il meglio.



CAPRICORNO - Non vorresti ricevere né dolcetti né scherzetti e, con Saturno nel tuo Segno, la tua severità rischia di essere veramente eccessiva. Le stelle hanno comunque deciso di farti dono di qualche scherzetto che possa farti sciogliere un po’ emotivamente. Non c’è bisogno di affrontare sempre tutto con eccessivo rigore o serietà. Impara ad essere ironica, sia con gli altri che con te stessa. Una grossa e sana risata a volte può liberare delle quantità di energia che non sai nemmeno di possedere.



ACQUARIO - Non è semplice farti qualche scherzo perché tendi a scoprirlo facilmente e con largo anticipo. Le stelle quindi scelgono di giocar facile e hanno in serbo per te qualche dolcetto. Bisogna ammettere che la dolcezza non rientri fra le tue migliori qualità e ne avresti davvero bisogno per migliorare le tue relazioni e riportare un po’ di armonia in quelle che col tempo si stanno spegnendo. E potresti accorgerti che in amore la dolcezza riesce a far fare al tuo partner ogni cosa che vuoi e desideri.



PESCI - Accetti gli scherzetti con grande entusiasmo, ma per te la dolcezza vince sempre su tutto e le stelle ti accontentano. Preparati a ricevere dolcezza anche da parte di persone da cui non te la saresti mai aspettata. In tanti oggi potrebbero avere dei pensieri carini per te come regalarti dei fiori o proporti di andare al cinema (però è Halloween, quindi sono banditi i film troppo sentimentali). Navigare in un mare dolce è sempre stato uno dei tuoi sogni più grandi e puoi finalmente assaporarne il gusto.