Zucca: scopri le virtù dell'ortaggio simbolo dell'autunno (e di Halloween)

Halloween si avvicina e per realizzare una maschera terrificante o una lanterna scaccia fantasmi abbiamo probabilmente scavato una zucca: niente di meglio che utilizzare la sua polpa per la nostra bellezza o per ricette gustose.

Amica della dieta: la regina dell’autunno appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, importata dai coloni spagnoli a partire dal XVI secolo. Nonostante il sapore dolce, è molto povera di zuccheri e può essere consumata anche da chi sta seguendo una dieta ipocalorica o soffre di diabete. Ricchissima d'acqua, contiene pochissimi grassi, mentre è piena di fibre, vitamine e sali minerali, in particolare potassio, calcio, fosforo, zinco, selenio, magnesio: cento grammi di zucca apportano solo 26 kcal circa. Il suo bel colore arancione intenso è indice della presenza di flavonoidi, i milgiori alleati per combattere i radicali liberi.

Addio stanchezza: una bella crema di zucca, magari preparata insieme a patate e carote, riempie la tavola di colori che combattono il grigio dell’autunno. I numerosi sali minerali di cui è ricca sono un buon ausilio contro i cali di energia e il senso di continua stanchezza tipici del cambio di stagione. Grazie alla presenza di magnesio e tripofano aiuta il rilassamento muscolare e stimola la produzione di serotonina, l’ormone del benessere e si dimostra utile nel combattere l’insonnia. Ultimo, ma non meno importante, una vellutata di zucca è stuzzicante e leggera, ideale per scaldarsi e alzare la temperatura corporea, senza eccedere con le calorie.

Niente infezioni: della zucca non si debbono buttare neppure i semi, perché sono molto ticchi di vitamina E e di cucurbitina, una sostanza che ha proprietà antifungine, utile per contrastare le infezioni urinarie. I semi sono anche ricchi zinco, ferro e Omega 3: ottimi se aggiunti all’insalata, oppure allo yogurt, o anche nell’impasto di pane e focaccia per aumentarne la croccantezza e renderli ancora più ghiotti.

Antiage naturale: ricchissima di betacarotene e di flavonoidi, la zucca è in grado di contrastare l'invecchiamento cellulare e di svolgere anche un'azione antiossidante. Ha inoltre un effetto depurativo e leggermente diuretico, combatte la stitichezza e la ritenzione idrica. Con i suoi antiossidanti è utile per combattere le rughe e mantenere fresca la pelle.

Bellezza fai-da-te: la polpa della zucca è un vero elisir di benessere ed è ideale per la preparazione di maschere fai-da-te facilissime e molto efficaci per la bellezza e la salute della pelle. E' sufficiente far bollire un pezzo di zucca e schiacciare la polpa in una ciotola: unendola a ingredienti diversi per ottenere effetti differenti, a seconda del tipo di epidermide. Per un preparato idratante e illuminante, basta unire alla polpa schiacciata un po’ di panna fresca, mescolare bene e poi applicare sul viso e sul collo per una mezz'oretta. Per aumentare l’effetto nutriente in caso di pelle secca si può aggiungere un cucchiaio di olio di mandorle, mentre per una maschera purificante basta unire la polpa a un cucchiaio di miele, a uno di latte e un goccio di olio di mandorle. L'idea furba? Per uno scrub delicato e naturale, aggiungiamo alla polpa di zucca un cucchiaio di sale o uno di zucchero di canna e poi sciacquare con acqua tiepida: efficace, economico e dolcissimo, provare per credere.

A tavola: per qualche deliziosa ricetta, consultiamo il nostro canale CUCINA. Proviamo ad esempio la gustosa parmigiana di zucca, oppure gli appetitosi cannelloni con zucca e amaretti: una vera bontà.