Zombie, zucche e fantasmi, da Rimini a Milano

Case terrificanti del Fai -Il Fondo Ambiente Italiano di Varese, in occasione della giornata più terrificante dell’anno, ha organizzato un evento a Lavagna, intitolato La Casa dei Misteri nella suggestiva e tenebrosa Villa Carbone. Storie misteriose, antiche leggende, formule magiche, pozioni dagli oscuri effetti e inquietanti presenze saranno protagonisti dell'appuntamento Fai al Monastero di Torba (31 ottobre) e a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (1 novembre).



Misteri veneti, Ombre piemontesi – Sempre a cura del Fai venerdì 1 e sabato 2 novembre, a Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD), si trasformerà in una “casa dei misteri” grazie alla manifestazione “La villa dei fantasmi”, pensata per bambini dai 5 ai 10 anni a cui verranno proposte – in collaborazione con Kid Pass - speciali visite tematiche e “paurose”, tra personaggi insoliti e storie fantastiche. Giovedì 31 ottobre, sempre a cura del Fai ecco Ombre e Misteri in Castello al castello della Manta (Cuneo) e il suggestivo Gioco della Masca al Castello di Masino (Torino).



Zombie in Riviera - Halloween a Italia in Miniatura a Rimini, parco Oltremare a Riccione e Acquario di Cattolica è la festa da non perdere: quattro giorni fra squali, delfini e un intero mondo stregato in miniatura, dove i bimbi in maschera si divertono, fra laboratori, spettacoli e decorazioni. A Rimini ogni giorno fino a 50 bimbi e ragazzi dai 4 agli 11 anni potranno partecipare ai laboratori musicali stregati e ad altre iniziative.



Show negli abissi - Divertimento tra i delfini all’Oltremare di Riccione ogni giorno dalle 11.30 alle 17 in occasione dell’Happy Halloween Show. Squali toro, meduse fluorescenti, serpenti, caimani, pinguini, lontre e creature marine: all’Acquario di Cattolica, allestito in collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, Halloween porta la luce di mille lanterne nel buio degli abissi.



Gardaland - Nella zona del Lago di Garda proseguiranno fino al 3 ottobre gli eventi legati alla festa Gardaland Magic Halloween che avrà il suo momento culminante nel Halloween Party del 31 ottobre quando piazza Ramses che, con il calare delle tenebre, si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto animata dai dj più amati del panorama musicale.



Il cielo di Milano si accende - Leolandia, alle porte del capoluogo lombardo, prevede giornate “paurose”, tra eventi di ogni genere dedicati ai bambini fino all10 novembre, anche se il 31 ottobre vedrà il clou con uno spettacolo pirotecnico e la partecipazione di Cristina D’Avena: per l’occasione il parco resterà eccezionalmente aperto fino alle 22.