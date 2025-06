Casa vacanza: piccola guida per renderla bellissima

il bianco è il re dei colori per le pareti domestiche. Oltre che luminoso, è il non colore che si abbina a qualsiasi tipo di arredo e di ambientazione, dal mare alla montagna passando per qualsiasi località e latitudine. Tuttavia, oltre al bianco, non si devono dimenticare i colori chiari sui quali bisogna assolutamente puntare, trascurando qualsiasi altra possibilità, se la casa è di dimensioni contenute. Come detto, oltre al bianco, i colori chiari e neutri hanno il grandissimo vantaggio di essere facilmente abbinabili a qualsiasi scelta di arredo, sono facili da pulire e conferiscono sensazioni ariose anche a locali minuscoli. Qualche eccezione è comunque ben tollerata: per le case al mare, ad esempio, sì anche a pareti in azzurro, purché non troppo scuro e solo su una parete. Per quelle in montagna, invece, bene anche giallo o rosso in contrasto col verde dell’ambiente circostante. La regola però vale sempre: in una abitazione piccola, mai esagerare con troppo colore.