Soggiorno: i cinque pilastri per arredarlo a regola d'arte

la regola principale è sicuramente quella che non si può posizionare un divano al centro della stanza, ma che debba fare riferimento a una parete. Non importa che vi si appoggi, ma che l'abbia come riferimento, per esempio di fronte, in modo da poter sistemare il mobile per la TV, polo di aggregazione della famiglia. È ovvio anche che sarebbe meglio non sistemare il divano contro le finestre, nè vicino a una porta che rischia di non chiudersi. Due divani ad angolo offrono la miglior sistemazione per il tavolino, ma anche l'opportunità di sistemarne più d'uno per appoggiare bibite, cellulare o altro. Quanto al tavolino, anche questo non dovrebbe mai mancare: perfetto per accogliere un vaso o delle candele, è il posto migliore dove lasciare il telecomando, qualche rivista oppure oggetti ai quali si tiene in maniera particolare e che raccontano la propria personalità e la propria storia.